Quatro homens são baleadas em frente de casa nas Moreninhas

Quatro homens foram baleados por pistoleiros na madrugada desta sexta-feira (1°), em frente a uma residência localizada no bairro das Moreninhas, em Campo Grande. Uma das vítimas foi encaminhada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro em estado gravíssimo.

Segundo o boletim de ocorrência uma equipe da Polícia Militar foi acionada para fazer o atendimento de uma tentativa de homicídio na Rua Mururé. No local, de acordo com testemunhas quatro pessoas em um veículo Gol G5 chegou em frente ao imóvel, e atiraram de pistola em direção as vítimas que estavam na frente da casa.

Ainda segundo o registro, os quatro baleados foram atendidos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para a UPA, onde um deles estava em estado gravíssimo.

Pouco tempo depois do crime o veículo utilizado no atentado foi encontrado batido em uma estrada vicinal, na saída para São Paulo, próximo ao Macro Anel rodoviário. Dentro do carro os policiais militares encontraram várias cápsulas 9mm e munições intactas de um revólver .38.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio simples na forma tentada e será investigado.