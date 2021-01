Governo do Estado vai lançar última licitação do Aquário do Pantanal

Em 2021 será aberta a última licitação do Aquário do Pantanal para a conclusão da obra. O anúncio do governo do Estado foi publicado na quarta-feira (30), em Diário Oficial. O processo licitatório será aberto pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), no dia 3 de fevereiro.

Segundo a Agesul, o certame será na modalidade “menor preço” e tem o objetivo de concluir a parte civil do prédio do Centro de Pesquisa e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira, o Aquário do Pantanal, em Campo Grande. Essa etapa se trata do acabamento da estrutura, em que será colocado o piso, a pintura, para poder entregar a obra.

As empresas interessadas devem levar as propostas até a sede da Agesul, que fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/nº, bloco 14, no Parque dos Poderes.

No dia 18 de dezembro foi aberta a penúltima licitação, que se tratava do sistema de suporte à vida dos aquários e da quarentena das espécies. A previsão é de que a obra seja entregue em 2021. O Aquário do Pantanal foi iniciado em 2011 e a obra estava parada desde 2015.

(Texto: Mariana Ostemberg)