Ano inicia com mais 989 casos confirmados de Covid19 em MS

Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta sexta-feira (1), revelam que o primeiro dia do ano já inicia com mais 989 exames positivos em apenas 24 horas, com total de 134.750 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.

O primeiro dia do ano também começou com o dado negativo de 18 óbitos em um dia, com isso, já morreram pela doença 2.347 sul-mato-grossenses.

Em tratamento, 13.935 estão em isolamento domiciliar e 652 pessoas estão internadas na rede hospitalar de Mato Grosso do Sul, 358 estão em leitos clínicos, sendo 231 pelo SUS e 127 na rede privada. Dos 294 pacientes em estado mais grave, nos leitos de UTI, 208 estão na rede pública e 86 na rede privada.

Na macrorregião de Campo Grande, a ocupação global de leitos UTI/SUS é de 103%, sendo que o excedente da capacidade representa pacientes em leitos Covid-19 ainda não habilitados pelo SUS, mantidos pelas secretarias municipais e estadual de saúde.

Segundo o Boletim Epidemiológico de hoje, em Dourados, a ocupação global é de 78%; em Três Lagoas, de 46% e em Corumbá, de 75%.