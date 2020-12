Mais de uma pessoa morre por hora vítima da COVID-19 no Estado

As informações do boletim epidemiológico do último dia do ano revelam o avanço expressivo da doença no Estado. Nas últimas 24 horas, de acordo com o documento da SES (Secretaria de Estado de Saúde), 29 sul-mato-grossenses infectados pela doença vieram a óbito, o que resulta em mais de uma morte por hora.

Com isso, desde o início da pandemia até agora, 2.329 óbitos foram registrados no Estado. Segundo a SES, em 24 horas 1.330 exames deram positivos, totalizando 133.761 casos confirmados da doença.

Em tratamento, 14.482 estão em isolamento domiciliar, dos casos que exigem tratamento hospitalar, 360 estão em leitos clínicos e 310 em leitos de UTI, totalizando 670 pessoas internadas.

Em leitos clínicos, 239 pessoas estão internadas na rede pública e 121 na rede privada, na UTI, 220 estão na rede pública e 90 na rede privada.

Na macrorregião de Campo Grande, a ocupação global de leitos UTI/SUS é de 104%, sendo que o excedente da capacidade representa pacientes em leitos Covid-19 ainda não habilitados pelo SUS, mantidos pelas secretarias municipais e estadual de saúde.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje, em Dourados, a ocupação global é de 83%; em Três Lagoas, de 65% e em Corumbá, de 67%.