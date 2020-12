Droga avaliada em mais de R$ 1,2 milhão é apreendida em Miranda

Durante fiscalização de rotina da Policia Rodoviária Federal (PRF), 10,8 kg de cloridrato de cocaína foram apreendidos em Miranda. A ação ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (31), de acordo com os policiais a droga é avaliada em mais de R$1,2 milhão.

Segundo informações da PRF, ao fiscalizarem na BR-262 a equipe abordou um Fiat/Palio, com placas de São Paulo (SP). Diante abordagem o motorista, de nacionalidade boliviana, e um passageiro de origem brasileira, levantaram suspeitas.

Dessa forma os policiais rodoviários realizaram vistoria no interior do veículo, o qual encontraram a droga escondida em garrafas plásticas dentro do tanque de combustível do carro. No entanto o passageiro declarou não ter conhecimento do ilícito, mas o o condutor alegou que levaria os entorpecentes até Puerto Quijarro, na Bolívia, e que receberia R$3.000,00 pelo transporte.

Por fim, os presos juntamente com a cocaína e o veículo foram encaminhados para a Policia Federal em Campo Grande (MS).