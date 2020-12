Sornoza volta ao Corinthians e espera definição do futuro

O meia Junior Sornoza volta a ser parte do elenco do Corinthians no dia 4 de janeiro de 2021 e ainda não tem uma definição do que fará nos dois meses em que estará impossibilitado de atuar tanto pelo Timão como por qualquer outro time da América do Sul.

Titular da LDU e dono de boa temporada pela equipe equatoriana após ficar com o vice-campeonato nacional na terça-feira, perdendo para o Barcelona nos pênaltis, Sornoza viu o calendário no seu país se encerrar com a decisão nacional. Ele fechou o ano com quatro gols e oito assistências em 31 jogos.

Sem razão para uma extensão de empréstimo, que tem sido comum por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19 no futebol, já que não teria jogos para atuar, Sornoza também não possui condição de jogar pelo Corinthians até fevereiro.

Os registros de atletas foram finalizados há um mês e só serão reabertos para o começo da próxima temporada. O Timão joga a primeira rodada do Campeonato Paulista no dia 28 de fevereiro, contra o Red Bull Bragantino.

O mais provável no momento é que Sornoza receba alguns dias de descanso estendido e se integre ao elenco no meio de janeiro, entrando aos poucos nos trabalhos de campo do técnico Vagner Mancini.

Dono de contrato até o final de 2022, o equatoriano tem o passe avaliado em cerca de 5 milhões de dólares e, ainda que a intenção inicial fosse negociá-lo ao final da cessão para a LDU, não há uma rejeição ao seu nome na atual comissão técnica.

(Com informações: Goal)