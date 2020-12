Prefeito sanciona Prêmio Jovens Escritores

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, sancionou a Lei Municipal nº 6.531 que cria o Prêmio Jovens Escritores nas escolas da Rede Municipal de Ensino (REME). A proposta dos vereadores Odilon de Oliveira (PSD) e Betinho (Republicanos) foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal. A iniciativa dos parlamentares tem como foco o incentivo à literatura e à formação acadêmica e cultural dos jovens, por meio do incentivo à produção de textos literários pelos alunos da REME.

Para o vereador Odilon de Oliveira, a sanção da Lei coloca a Prefeitura de Campo Grande como agente atuante no desenvolvimento escolar e humano dos jovens. “É uma ação de incentivo à produção de textos literários que vai despertar o talento dos jovens de nossa Capital. Futuramente, essa semente representará o surgimento de novos talentos para a produção literária de Campo Grande e até escritores que sejam destaque em nível nacional”, afirma o vereador Odilon destacando também o papel humanizador da Literatura na vida das pessoas.

A Lei sancionada prevê que o Poder Executivo pode instituir o Prêmio Jovens Escritores e estabelecer o tema dos textos no início do ano letivo, além de estabelecer as regras para a seleção. Os trabalhos dos estudantes não podem incentivar a violência ou promover qualquer forma de discriminação. Pelo contrário, devem priorizar a cultura pela paz.

O prêmio deverá ser entregue durante cerimônia pública. Além dos autores dos textos, professores e a instituição de ensino receberão homenagens em razão dos trabalhos realizados. Os vencedores receberão prêmios estabelecidos pelo Poder Executivo.

(Com informações: Câmara Municipal de Campo Grande)

Veja também: Governo amplia prazo de saques do Bolsa Família