CHOQUE realiza duas apreensões de drogas na Capital

Na tarde desta terça-feira (29), equipes do batalhão de CHOQUE da Policia Militar apreenderam, após denúncias, 149kg de droga do tipo maconha e Skank e 26 munições de calibre .38 e .380 nos bairros Jardim América e Pioneiros, em Campo Grande. Na ação dois homens foram encaminhados para DEPAC CEPOL, um de 40 anos e outro de 45, ambos não tinham ligação.

Segundo informações do CHOQUE, diante denúncia anônima a equipe se deslocou até um lava jato, localizado na rua Aguiar Pereira de Sol, o qual realizou averiguações do possível veículo, Voyage modelo antigo, ma cor cinza escuro, com restrição criminal e contendo ilícito em seu interior.

Conforme efetuado contato com o proprietário, de 40 anos, que franqueou a execução da varredura no veículo, foram encontrados no interior de um Fiat Palio um pacote contendo 1 tablete, 3 pacotes, 2 porções de maconha com 2,400kg, havia também dentro da oficina, 1 pacote contendo 26 munições de calibre .38 e .380.

Contudo, no mesmo momento, em patrulhamento de outra equipe na rua Joaquim Alves Pereira, outro veículo com características semelhantes ao da denuncia foi avistado pelos policiais. Notarão então atitude suspeite de um homem, de 45 anos, após o mesmo adentrar para o interior da residência ao perceber a presença da equipe, no qual tentou fugir pulando o muro dos fundos.

Ao efetivarem busca pessoal, foi constatado que o suspeito possuía mandado de prisão em seu desfavor. Questionado sobre o veículo, Voyage estacionado em frente a sua residência, o foragido demonstrou nervosismo e alegou estar buscando alternativas para custear a esposa que estaria doente. Logo o mesmo acabou confessando estar armazenando cerca de 146,600kg de maconha e receberia certo valor pelo entorpecentes.

Três balanças de precisão foram apreendidos, juntamente com a droga. Ao indagado sobre o dono dos entorpecentes o autor informou que um cidadão vulgo Paraguai o abordou na rua oferecendo o serviço.

As apreensões foram efetuadas em continuidade da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em suma os autores foram encaminhados até a Depac Cepol para devidas providências.