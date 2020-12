PMMS autua 84 infratores do toque de recolher no período de festas

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou o balanço das ações realizadas no período festivo, que contou com 84 pessoas que foram pegas desrespeitando o toque de recolher nos dias 14 de dezembro a 21 de dezembro.

Também na última semana, 4.978 pessoas foram abordadas, 509 estabelecimentos foram orientados a fechar e 171 residências foram flagradas com aglomeração em MS.

Além disso, 3.023 veículos foram abordados, 16 pessoas foram autuadas por serem desobedientes às medidas de segurança, cinco demonstraram resistência e cinco pessoas desacataram as autoridades.

O reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo ocorre em Campo Grande e nos principais municípios do interior de Mato Grosso do Sul, com foco na prevenção de delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem-estar da população.