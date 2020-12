Flamengo busca informações sobre meio-campo estrangeiro

Com 12 rodadas a disputar e vivo na disputa pelo título Campeonato Brasileiro, o departamento de futebol do Flamengo já se movimenta visando a próxima temporada, que terá inicio em fevereiro de 2021. O meia argentino Jorge Correa, do Marítimo (POR), foi procurado por profissionais do clube da Gávea, e o nome do atleta é avaliado como um possível reforço para o ano que vem.

Aos 27 anos, Jorge Iván Correa está em sua terceira temporada no clube de Portugal. O atleta foi revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, clube que defendeu entre 2013 e 2017. O seu vínculo com o Marítimo vai até junho de 2021, portanto, a partir de janeiro, está livre para assinar uma pré-contrato.

Com boa finalização e capacidade de desempenhar diversas funções no meio de campo, Jorge Correa teve o nome levantado pelo departamento de scout do Rubro-Negro, setor responsável por fazer o primeiro contato com o camisa 8.

