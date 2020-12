Dicas para acalmar o seu animal nas festas de Ano Novo

A chegada do fim de ano vem acompanhado de fogos, no entanto é importante lembrar e levar em considerações os animais de estimação. A virada do ano tende a ser de extrema ansiedade para cães e gato, isto deve-se aos ruídos altos e agitação que causam stress no animais.

Veja algumas sugestões para lidar com o problema

‘Confine’ os seus animais de estimação: Para animais, como os gatos,cujas caixas lhes proporcionam uma sensação de segurança, deixe-os esconderem-se na sua caixa durante a noite e cubra-a com uma toalha ou um cobertor para proteção extra. Se o seu animal de estimação não for adepto de espaços muito pequenos, coloque-o numa sala onde não possam se machucar ou danificar as suas coisas.

Ligue o rádio ou a TV: Ligar a TV ou o rádio ajudará não só a abafar o som, mas também a distraí-lo. Uma música suave ajudará muito, mas ligue o rádio ou a TV algumas horas antes do início das festividades para que o seu cão possa associar o barulho à paz e conforto.

Exercício: No início do dia, certifique-se de dar ao seu cão o exercício suficiente para cansá-lo. Com menos energia, o animal estará menos estará sujeito ao pânico durante o fogo de artifício. No caso dos felinos, aproveite a manhã para brincar muito com eles.

(com informações: Noticias ao minuto)