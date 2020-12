Conheça o Simulador de nota de corte do Enem

Com o simulador o estudante pode calcular as chances de ser aprovado no curso ou faculdade de seu interesse

Após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as expectativas são para a divulgação do resultado para, assim, saber as possibilidades de acesso às faculdades. Com a nota da avaliação em mãos, os estudantes podem calcular as suas chances de aprovação no curso e/ou faculdade de seu interesse por meio dos programas do governo de acesso à graduação: Sisu, Prouni e Fies.

Antes de saber onde encontrar o simulador de nota do Enem, é preciso entender o que é a nota de corte. Essa é a menor nota necessária para conseguir ser selecionado no processo seletivo de interesse. Por exemplo, um candidato que tirou 700 pontos na soma das provas objetivas do Enem pode usar o simulador para ter uma ideia de quais universidades ele tem mais chance de ser aprovado no curso de escolha.

A nota de corte de referência utilizada no simulador geralmente é a do ano anterior ao processo seletivo, dessa forma, poderá haver variação para mais ou para menos, mas o estudante terá uma base da média necessária para se candidatar.

Simulador de nota de corte do Enem: onde encontrar?

O Educa Mais Brasil, programa que oferta bolsas de estudo, disponibiliza em seu site um simulador de notas de corte do Enem. Para utilizar basta inserir sua nota do Enem, cidade, curso pretendido e e-mail, assim, é possível conferir as melhores opções de cursos e faculdades de acordo com a sua nota da avaliação.

Dá para avaliar as possibilidades para conseguir uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), financiar o curso pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Além da nota de corte na cidade, também é gerado uma média no estado, menor nota de corte no estado e menor nota de corte em todo o país.

(Com informações: Da assessoria)