City Tour percorrerá Rota da Esperança até dia 30 de dezembro

As saídas do City Tour, que percorrem a Rota da Esperança 2020, seguem até o dia 30 de dezembro. Com dois horários, às 18h30 e às 20h, o ponto de partida é em frente à Cidade do Natal. O passeio é oferecido de graça pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Respeitando o decreto municipal, o ônibus funciona com lotação máxima de 40 pessoas, distanciamento entre os assentos, aferição de temperatura e obrigatoriedade de uso de máscara de proteção individual. Menores de 14 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Na véspera de Natal, dia 24, o City Tour opera apenas com uma saída, às 19 horas. Apenas no dia do Natal (25) é que o serviço do City Tour não irá funcionar.

No percurso, a população confere o Auto de Natal, um verdadeiro presépio vivo. Idealizado pela primeira-dama, Tatiana Trad, em quatro pontos da Avenida Afonso Pena, atores encenam momentos que remetem o nascimento de Cristo.

