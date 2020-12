Aneel aciona bandeira amarela nas contas de luz em janeiro

Os consumidores vão continuar pagando um adicional, mas o valor será inferior ao vigente em dezembro

As contas de luz ficarão mais baratas em janeiro de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou na última semana, que acionará bandeira amarela no próximo mês, com custo adicional de R$ 1,343 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.