“Força do agronegócio foi maior que a pandemia”, avalia ministra

“Foi um ano de desafios para todos. Mas a força do agro foi maior”, A frase é da ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina Correia da Costa Dias. Figura de destaque neste ano de pandemia, forte articuladora e uma das ministras de maior prestígio dentro do Governo Bolsonaro, Tereza carrega no peito o orgulho de ser uma produtora rural e conhece bem o assunto.

“Na verdade, a garra do nosso produtor, vem de qualquer parte do País. Avalio que os produtores do Mato Grosso do Sul souberam aproveitar os momentos favoráveis que irrigaram o setor em 2020”, salientou em entrevista exclusiva ao jornal O Estado.

Apesar das dificuldades trazidas pela Covid-19, a ministra ressaltou que os produtores sul-mato-grossenses conseguiram aumentar a área plantada de grãos em 2,5%, representando mais 128 mil hectares no Estado. Em destaque, a soja que expandiu em 4,5%, passando a ocupar 3,15 milhões de hectares. “Com isso, a colheita em nosso Estado deverá ultrapassar 21 milhões de toneladas, ou seja, mais 765 mil toneladas de grãos”, enfatizou.

