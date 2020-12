FGTS poderá ser recolhido via Pix a partir de maio de 2021

Segundo o Ministério da Economia, o Projeto FGTS Digital, que promete facilitar o processo de arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já está em homologação e a nova previsão é que comece em maio de 2021, e não em janeiro como anunciado anteriormente. Com a implantação do FGTS Digital os recolhimentos serão realizados via Pix.

Ainda segundo a pasta, na semana passada, o Conselho Curador do FGTS aprovou a proposta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (SEPRT-ME) para alocação de recursos à implantação do FGTS Digital. Um acordo de cooperação técnica entre o Banco Central e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho está em construção com o objetivo firmar o interesse de mútua cooperação para a participação da União no Pix.

Jornal Extra