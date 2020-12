Exclusiva! com deputado Estadual coronel David

Com uma carreira extensa dentro da segurança pública e forte atuação em seu segundo mandato como deputado Estadual, Carlos Alberto David conta em entrevista ao jornal O Estado Online, como tem desenvolvido seu trabalho e lutado pelos direitos da população no âmbito parlamentar.

O Estado Online: O senhor já teve vários projetos de lei aprovados, e tem trabalhado duramente pelos direitos da sociedade e dos servidores públicos da área da segurança, quais estão sendo suas maiores dificuldades nessa trajetória?

Coronel David: Não vejo muitas dificuldades para que a gente possa colocar os projetos em execução, até porque priorizamos sempre a elaboração de propostas que melhore a vida das pessoas, a fim de gerar impacto positivo que ajude nos momentos de dificuldades. Nossa missão é tornar o cidadão cada vez mais valorizado, quando fazemos isso certamente encontramos força e apoio entre os companheiros na aprovações das matérias.

Na minha opinião, dentro do ambiente político podem existir alguns tipos de divergências, só que você não pode quebrar o elo que existe de respeito e precisa entender que criar obstáculos dentro dessa relação legislativa, executiva, vai acabar prejudicando inclusive as pessoas que votaram em você, porque aqueles textos não serão aprovados ou enfrentarão dificuldades em seu processo. É importante ter a grandeza de reconhecer que por mais que existam diferenças políticas e ideológicas, a porta deve estar aberta para que as suas ideias e planos sejam alcançados.

O Estado Online: Sua principal bandeira é a segurança pública, inclusive quando comandante da polícia militar, o MS atingiu o menor índice de violência da história, o senhor acredita quem tem contribuído para a população nesse sentido?

Coronel David: Por todo conhecimento da área, vejo a oportunidade de fazer com que questões importantes para as instituições policiais sejam concretizadas junto ao nosso apoio e força do mandato. Posso falar com propriedade que quando a gente melhora a qualidade dos serviços que são prestados, como por exemplo: investimento nas instituições, compra de equipamentos e valorização profissional, um ambiente positivo nasce e consequentemente a autoestima do servidor melhora.

Quando o profissional trabalha animado, se sente valorizado e presta um bom serviço à população. Por conhecer toda a corporação a gente faz a ponte de questões essenciais ao governo, isso nos traz muito sucesso. Mesmo com toda dificuldade econômica do Estado nós realizamos os sonhos de pessoas que fizeram os concursos públicos e esperavam há muito tempo pela convocação. A gente conseguiu um aumento substancial de efetivos muito grande para a Agência Penitenciária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também para a Polícia Civil, esse relacionamento positivo com a pasta é de suma importância para que todos sejam nomeados, quando melhoramos o efetivo, melhoramos a capacidade das instituições se fazer presente da vida dos cidadãos, protegendo e cuidando das pessoas.

Jornal O Estado Online: Já é o seu segundo mandato como Deputado Estadual, como o senhor avalia sua gestão até aqui?

Coronel David: Eu acredito muito no feedback que a gente recebe, em todos os lugares que passamos, tanto aqui como no interior, as pessoas fazem questão de elogiar o nosso trabalho. Quando se tem uma grande votação como eu tive, de 45.903,00 votos, a responsabilidade aumenta, porque muitos depositaram sua confiança. Isso aponta que estamos no caminho certo. Sabemos que hoje a população é muito crítica, ela avalia suas opções porque sabe que depende do agente político. É esse parlamentar que através da intervenção e atuação vai mudar a vida do povo. As vezes algumas atividades não são bem entendidas pela sociedade, mas a gente tem essa responsabilidade de atuar cada vez mais forte no sentido de realmente melhorar a vida do cidadão, e temos o sentimento de que jamais podemos decepcionar aqueles que votaram na gente.

O Estado Online: Quais seus planos para o futuro, pretende se eleger novamente? se sim, para qual cargo e por que?

Coronel David: Eu sempre costumo dizer que quem define o destino do político é o cidadão, por mais que o político tenha pretensão, quem decide isso é o povo, por isso temos que estar sempre atentos àquilo que o cidadão pensa e deseja. Atualmente eu estou sem partido, aguardo um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro quanto ao nosso destino com o Aliança Pelo Brasil, partido no qual pretendemos disputar as próximas eleições.