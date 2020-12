Mulher é presa após bater em moto e tentar agredir policiais

Uma mulher identificada como Tatiane Cristina Bernardo 31, foi presa na noite desta quinta-feira (24) véspera de natal, por volta das 21h, após pilotar alcoolizada, bater em uma moto, xingar e tentar agredir policiais que atendiam a ocorrência. O caso aconteceu no bairro Monte Castelo em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia pela Avenida Monte Castelo, e ao reduzir a velocidade para fazer a conversão à direita na Avenida Norte, foi atingida por um Honda/Fan, cor preta, placa NRV-4199, pilotada por Tatiane.

Na ocasião, a motorista estava bastante alterada, “xingando” e tentando agredir as pessoas que encontravam-se no local. Policiais que atendiam a ocorrência pediram que Tatiane fizesse o teste do etilômetro, mas ela se alterou e tentou agredir os policiais, momento em quê foi detida

Além dos crimes cometidos, a mulher não portava CNH e estava com o licenciamento do veículo vencido. Na colisão, a autora sofreu uma lesão leve na testa mas recusou atendimento médico.