Governo Federal inclui três aeroportos do Estado no programa de desestatização

O governo Federal incluiu os aeroportos da Capital, Ponta Porã e Corumbá no PND (Programa Nacional de Desestatização). A estimativa da União é que os leilões para privatização ocorram no segundo semestre de 2022. A resolução do Conselho do PPI (Programa de Parcerias e Investimentos) foi publicada ontem, no Diário Oficial da União.

Além dos três aeroportos de Mato Grosso do Sul, o conselho opinou na inclusão de outros 13 aeroportos para o PPI, entre eles o Santos Dumont, no Rio de Janeiro e o de Congonhas, em São Paulo. O edital para o leilão está previsto para ser aberto no primeiro semestre de 2022, mesmo ano em que serão dados os lances.

Conforme a Infraero, administradora dos três aeroportos, o da Capital, recebeu em 2016, diariamente, a média de 5,1 mil passageiros, 53 voos e 5,9 mil kg de carga aérea. No mesmo ano, as empresas do aeroporto faturaram mais de R$25 milhões.

Já o aeroporto de Corumbá recebe, em média, 180 passageiros por dia e, em 2019, os concessionários tiveram um faturamento de R$ 337,4 mil. Em Ponta Porã, o aeroporto está sem operação de uma companhia aérea regular, mas por dia circulam 77 pessoas entre passageiros de táxi aéreos e população fixa.

(Confira mais na página A4 da versão digital do jornal O Estado)

