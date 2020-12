Após a pandemia, salões de beleza recuperam movimento na Capital

Mesmo sem festas e com menos reuniões, agendas estão todas lotadas

Mesmo com o menor volume de pessoas e restrições nas festas de de Natal e Ano Novo, os salões de beleza se preparam para o período de maior demanda do ano. Serviços de mechas e cortes de cabelo lideram a lista dos mais requisitados. Em 2020, mesmo com o medo e o receio de clientes para a realização de serviços de beleza, o setor comemora bons resultados com a inauguração e a expansão de estabelecimentos, que devido ao aumento no número de clientes, precisam se adaptar em um novo local.

Depois de vivenciar um período de baixa procura e de redução no número de clientes atendidas, a cabeleireira Rosangela Rocha, mais conhecida como Ro Rocha revelou que o mês de dezembro trouxe um novo ânimo para as clientes e com isso, a sua agenda até foi cheia no Natal e restam poucos horários para o Ano novo.

“A procura aumentou no desde o início do mês de dezembro, na comparação com os meses anteriores. Contudo, quando olhamos para o ano passado o número ainda é menor por conta da pandemia. No meu caso estou atendendo com horário marcado e priorizando as clientes fixas, que são aquelas que atendo a muito tempo, pois estou com medo, então todos os dias, procuro atender a no máximo quatro clientes”, contou.

Questionada sobre os gastos e quais os procedimentos mais procurados neste período de festas, a cabeleireira explica que a pandemia também prejudicou nesse sentido, uma vez, que as clientes estão visando a economia.

(Confira mais na página A6 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Especialistas destacam importância de se ter reserva financeira