Cocaína Delivery: casal traficava e passava até cartão

Um homem identificado como Ailton de 49 e a esposa Estelvina de 45 anos, foram presos na noite desta quarta-feira (23), em Dourados, no momento em que faziam entrega de droga. Segundo a polícia militar, eles levavam até o ‘cliente’ e passavam até cartão.

O flagrante aconteceu durante rondas, a equipe da PM notou a dupla em um veículo modelo Gol Volkswagem que parou na rua José Josino Salgueiro, região do Parque das Nações II e entregou algo a uma pessoa no local.

Diante das suspeitas de ilícito foi conduzida a abordagem. O veículo era conduzido por Ailton que carregava nos bolsos 36 papelotes de pasta base cocaína. Enquanto o marido passava por revistas, Estelvina tentou se desfazer algo e levantou suspeitas da equipe.

Durante abordagem à mulher, policiais localizaram uma pistola .40 com doze munições intactas. Foi conduzida análises na casa do casal, situada na rua 7, no Canaã IV. Polícia localizou dois sacos de pasta base cocaína, com total de 414 gramas e 372 gramas, balança de precisão, dois papelotes de cocaína e uma máquina de cartão.

A polícia acredita que o casal sempre atuava com “delivery” da droga na região e inclusive oferecia opções “débito” “crédito”.

Segundo informações do Dourados News, o casal foi conduzido para o 1° Distrito Policial e autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas.