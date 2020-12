Semana do natal começa com 849 vagas de emprego

Deixar para cumprir novos desafios ou buscar oportunidades no próximo ano já pode ser um desejo a menos para os planos de 2021, quando se trata do mercado de trabalho. Nesta segunda-feira (21), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferta 849 vagas de emprego.

A maior parte dessas oportunidades está disponível em Campo Grande, que tem 349 oportunidades nesta segunda-feira (21). Entre elas ocupação para analista de crédito, auxiliar de linha de produção, camareira de hotel, gerente comercial, operador de caixa, técnico em farmácia e zelador.

As demais vagas são ofertadas pelas unidades da Casa do Trabalhador dos seguintes municípios: Miranda (90), Ponta Porã (55), Dourados (49), Nova Andradina (49), São Gabriel do Oeste (44), Rio Brilhante (42), Itaquirai (40), Chapadao do Sul (27), Caarapó (18), Bataypora (16), Amambai (14), Guia Lopes da Laguna (10), Ivinhema (9), Corumbá (9), Coxim (7), Jardim (7), Sidrolândia (5), Cassilândia (3), Rio Brilhante (3), Nova Alvorada do Sul (2) e Sonora (1).

Serviços

Os interessados em se candidatar a uma vaga devem comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Na Capital a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento voltado a seleção para destinação a entrevista é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima, conferir endereços, telefones, horários de funcionamento e detalhamento das vagas por cidade aqui.