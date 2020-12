Motorista bêbado é preso após atropelar cones de blitz

Um homem identificado como Natanael de 36 anos, foi preso na noite deste domingo (20), por volta das 23h na Avenida Ceará. Além de furar o toque de recolher, o motorista conduzia o veículo sob efeito de álcool e atropelou cones da polícia militar que cumpriam fiscalização pelo local.

De acordo com o boletim de ocorrência, Policiais Militares faziam blitz junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), no momento em que o condutor passou em um fox atingindo os cones e desrespeitando as ordens de parada.

Três viaturas motos seguiram em direção do veículo para abordá-lo e somente no viaduto da Av Ceará, com a Av Afonso Pena, o carro foi parado. Natanael foi levado ao local da blitz e passou pelo teste de bafômetro e foi detido. Dentro do carro, a polícia encontrou o filho de 4 anos do autor, que dormia do banco de trás.