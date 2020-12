Pecuária de MS rendeu R$ 17,5 bi neste ano e espera preços fortes em 2021

Valor da arroba, que subiu mais de 30% este ano, deve manter o viés de alta também em janeiro

Com expectativa de fechar 2020 com R$17,5 bilhões de Valor Bruto da Produção (VBP), volume 13,8% maior que em 2019, a pecuária sul -mato-grossense teve um ganho significativo neste ano de pandemia. E mais, com o mercado consumidor forte no mundo e as exportações bombando, a estimativa é de que os preços da arroba se mantenham firmes no início do ano, com valorização de até 30%.

De acordo com o boletim da Famasul, entre 1 e 15 de dezembro/2020 o preço da arroba encerrou em média cotado a R$ 241,00 para o boi gordo e R$ 229,33 na arroba da vaca. Números que representaram queda de 7,5% no preço da arroba do boi e retração de 7,6% na arroba da vaca quando comparados ao dia 1º/12. Um movimento natural para este período do ano, quando as indústrias reduzem suas compras por já estarem com escalas de abates que atendem à demanda. No comparativo com 2019 os preços estão mais valorizados. Alta de 33% no valor da arroba do boi e valorização de 35% no preço da vaca.

Na avaliação do pecuarista e presidente do Movimento Nacional de Produtores (MNP) em Mato Grosso do Sul, apesar dos preços elevados até novembro de 2020, entramos em dezembro com um preço um pouco menor que a média, cerca R$ 260,42 a arroba do boi. “Nesta época é comum o comportamento de alta de preço perder força, em vista da redução de negociação, uma vez que as indústrias já se abasteceram para o fim do ano”, salientou.

Gratão destacou que, entre os eventos atípicos em 2020, houve a paralisação momentânea da JBS em Mato Grosso do Sul, que nada teve a ver com a COVID-19, mas com uma estratégia de redução de preço. “Em anos anteriores a 2018 o preço máximo foi de R$/@ 150,00 por arroba. Essa cadeia estimulou uma redução de consumo de carnes nobres no país, inclusive em Mato Grosso do Sul. Uma realidade persistente, pois o preço futuro, previsto para o início de 2021, está pelo menos 30% maior”, salientou.

