O que tem de bom no Disney Plus?

A recém-chegada Disney Plus traz em seu catálogo poucos filmes até o momento, mas provavelmente vai contar com muitos títulos, já que a Disney é dona de quase todos estúdios atualmente. Há alguns filmes e séries muito interessantes para maratonar sem sair de casa e assistir com tela compartilhada no ‘GroupWatch’ com amigos e família à distância, pois estamos em uma nova onda do COVID-19.

Para quem é chegado nos clássicos da Disney, “Mulan – 2020” é uma ótima pedida, principalmente para quem já gosta da animação. Essa live action traz uma narrativa muito parecida com a animação de 1998, mas com recursos visuais que, de certa forma, justificam sua existência. Além da ótima “Capitã Marvel – 2019” com Brie Larson, em uma dobradinha muito engraçada com Samuel L. Jackson, esse filme traz uma origem muito divertida desse personagem que no MCU foi se tornando muito importante, tanto pelas bandeiras que levanta e pelo seu poder descomunal que foi muito útil em Ultimato. Aliás, é legal salientar que todos os filmes da Marvel estão no Disney Plus e você pode maratonar com facilidade.

Mas, se por acaso, enjoar desse mundo fantástico pode ir para a aba do NatGeo – e quando disse que esta empresa tem comprado tudo não era modo de falar – lá você pode encontrar documentários muito interessantes, como “Free Solo – 2018”. O filme acompanha a escalada sem cordas de Alex Honnold, um alpinista muito doido que tenta por meses escalar o El Capitan, localizado no Parque Nacional de Yosemite, com mais de dois mil metros de altura. Alex faz esse trajeto todo sem qualquer auxílio, e vai te deixar com os nervos à flor da pele do início ao fim. Além de ter ganhado o Oscar de melhor documentário longa-metragem. Se a sua praia é aqueles programas de culinária um tanto genéricos, o chef Gordon Ramsay estreia “Sabores extremos- 2019”, que traz uma visão animada, naquele formato clássico de visitar países com comidas exóticas e experimentar o que tem de melhor misturando com a cultura local e deixando o formato bem dinâmico.

Claro que essa ideia de nova não tem nada. Já vimos isso com o querido Tony Bourdain, em seu famoso “Parts Unknown”. Você com certeza vai se divertir e de quebra ver umas receitas legais. Ainda nessa pegada documental, você pode ver como foram os preparativos para o primeiro voo para lua no ótimo “Apollo Missão à Lua – 2019”, que conta imagens lindas do lançamento e câmeras onboard da estratosfera que vão te dar uma outra dimensão do que foi esse evento. Além disso, tudo aqui está no formato 16:09 que dá impressão de estar assistindo alguma ficção com inspiração em Stanley Kubrick.

