“Gigante do interior”, Dourados completa 85 anos

Neste domingo (20), Dourados completa 85 anos de emancipação e cada vez mais se consolida como “gigante” do interior de Mato Grosso Sul.

Em 2020 houve um considerável aumento da população local, sendo estimado 225.495 habitantes atualmente. O número de novas empresas também apresentou elevação, o saldo de contratações formais se manteve positivo em grande parte do ano, ascensões estas registradas mesmo diante do cenário de pandemia do coronavírus que assola a região, bem como todo o país.

A crescente populacional foi notável em um ano, com projeção de aproximadamente 2,5 mil habitantes. No comparativo de uma década é possível notar grande elevação na quantidade de habitantes, já que em 2010, o Instituto apontava Dourados com 196.035 habitantes.

Em entrevista ao site Dourados News, o prefeito Alan Guedes, comenta que Dourados chega aos 85 anos, como cidade “referência” no interior, no entanto, “perdeu espaço no protagonismo regional, o que pode se recuperar com base em trabalho de uma administração eficaz”.

Ele cita que a cidade jovem de povo generoso e trabalhador, pode continuar sendo “terra de oportunidades” e neste sentido, pretende a frente do Executivo, atuar para que cada vez mais empresas se implantem no município.

“Para atrair novas empresas e manter o saldo positivo de empregos formais, a cidade precisa ter um melhor ambiente de negócios e o poder público contribui naquilo que lhe compete, como agilização das emissões de alvarás e demais documentos que precisam fluir limpas e organizadas” disse.

Para Alan, é preciso fomentar além da instalação de novas empresas, o aumento de postos de trabalho das empresas já consolidadas.

Diante desses aspectos, ele cita que buscará parceiros locais, tendo em vista oferta de capacitações e alternativas ainda com parcerias externas para manter um cenário positivo.

Com informações do site Dourados News