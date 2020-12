Feriados de fim de ano alteram horários de atendimento em comércios e órgãos públicos

Com a chegada do mês de dezembro, muitos órgãos sofrem alterações nos horários de funcionamento. E para que a população não saia de casa em meio a pandemia, sem a certeza de que encontrará o local aberto, separamos aqui os horários de atendimento de algumas instituições e comércio.

Órgãos públicos

Na Capital, a prefeitura não terá recesso e deve ficar sem expediente apenas no dia 25, feriado de Natal, e no dia 1º de janeiro. Nos demais dias, o atendimento segue normal.

O governo do Estado também não terá alterações no expediente, podendo atender a população nos demais dias que não seja as sextas-feiras 25 deste mês e 1º de janeiro.

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) passa a funcionar em regime de plantão a partir do dia 18, retomando a partir após o dia 7 de janeiro. Neste período não existem audiências, e os prazos processuais ficam suspensos para os advogados até o dia 21 de janeiro.

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não terá atendimento presencial somente nos dias 24, 25, 31 e 01 conforme decreto “e”, nº1, de 3 de janeiro de 2020.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul estará em feriado no período de 20 de dezembro de 2020 a 07 de janeiro de 2021. Contudo, haverá plantão de atendimento em todas as comarcas do Estado.

O Fórum segue em funcionamento atual até o dia 18. A partir desta data o local entra de recesso e só retorna no dia 7 de janeiro. As situações de urgência poderão ser encaminhadas via eSaj, e-mail ou por contato telefônico com o plantonista.

Cartórios

De acordo com a Anoreg-MS (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul), os cartórios de Campo Grande fecham apenas nos dias 24, 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias o funcionamento é normal.

Unidades de Saúde

Ná área de saúde da Capital, abrirá no feriado os quatro CRSs (Centros Regionais da Saúde), localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia. E as seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), ainda está sendo estudada a escala de abertura das unidades de saúde que realizam o teste RT-PCR para a COVID-19.

Supermercados

Os supermercados ainda não definiram funcionamento e aguardam decreto municipal. No dia 24 de dezembro do ano passado, o expediente seguiu até as 20h e fechou no dia 25. Assim aconteceu na semana do ano novo com funcionamento até as 20h no dia 31 e fechado no dia 1º.

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) não haverá atendimento ao público no dia 25 de dezembro e o último dia útil do ano para atendimento, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro. As agências bancárias não abrem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Comércio

A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), informou que o comércio no dia 24 vai funcionar das 8h às 18h sem expediente no dia 25 de Natal. No dia 31 o funcionamento é reduzido e segue das 8h até as 16h, retornando apenas no dia 2.

Shoppings

Pátio Central – No dia 24 abre das 8h às 18h e dia 25 fecha. Já no dia 31 o funcionamento é das 8h às 16h e dia 1º fecha, retornando com atendimento normal no dia 2 de janeiro.

Norte Sul Plaza – Nos dias 24 e 31 abre das 9h às 18h e nos dias 25 e 1º somente praça de alimentação e lazer das 11h às 21h, com lojas fechadas.

Shopping Campo Grande – Nos dias 24 e 31 abre das 10h às 18h e nos dias 25 e 1º lojas fechadas com alimentação e lazer facultativo.

Bosque dos Ipês – Nos dias 24 e 31 abre das 11h às 18h e nos dias 25 e 1º somente praça de alimentação e lazer das 11h às 18h, com lojas fechadas.

Rodoviária de Campo Grande

Rodoviária ainda não definiu funcionamento e deve divulgar até o fim da semana.

Transporte coletivo

O transporte coletivo permanece circulando até as 23h, uma hora depois do toque de recolher, conforme decretado pela prefeitura. Mas com escala reduzida, como no fim de semana.

Dayane Medina