Amigos do Parque segue com pista reservada à prática de atividade física

O Amigos do Parque segue com uma das pistas do Parque dos Poderes reservada à prática de atividade física. O projeto, realizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), é uma boa opção de lazer e para quem gosta de se exercitar ao ar livre no final de semana. O horário de interdição da via é das 7h às 19h.

O intuito é ampliar o espaço reservado à prática de atividade física, evitando assim a aglomeração de pessoas e o possível contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). Mesmo com orientação para permanecer em casa, o local continuou sendo um dos principais pontos de encontro da população que tem o hábito de se exercitar.

A Fundesporte orienta a prática de atividade física com respeito ao distanciamento social, uso de máscara durante realização de atividades leves, não compartilhamento de utensílios, como garrafas de água, tereré, alimentos e objetos pessoais. Além disso, recomenda-se o retorno imediato para casa assim que forem concluídos os exercícios.

Criado em 2016, o Amigos do Parque consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

(Com informações: Portal MS)