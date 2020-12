Veículo é abandonado com R$ 1,5 milhão em contrabando

Policiais Militares Ambientais apreenderam no final da tarde de ontem (18), na MS-386, uma van com placas do Paraguai, lotada de mercadorias contrabandeadas, avaliadas em torno de R$ 1,5 milhão. Na ocasião, os policiais foram cumprir a abordagem e o motorista abandonou o veículo e correu para uma mata fechada.

No Toyota Regis foram apreendidos 26 volumes, contendo aparelhos de som JBL e outros de diversas marcas, receptores de TV a cabo digitais, jogos eletrônicos, baterias de celular, cigarros eletrônicos, relógios de marcas caras, diversos aparelhos celulares entre Iphone e outras marcas, baterias de celulares, bebidas, seis caixas de cigarros, desodorantes, materiais para tatuagens e outras mercadorias, tudo avaliado pela Receita Federal, onde o produto foi entregue, em R$ 1,5 milhão.