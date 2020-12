Liverpool aplica sete gols em goleada e segue líder do Inglês

O Liverpool dominou, goleou e contou com o brilho de Roberto Firmino, Mané e Salah para vencer o Crystal Palace por 7 a 0 e seguir na liderança da Premier League no início deste sábado (19). O time de Jurgen Klopp conseguiu tirar um peso ao conquistar a primeira vitória fora de casa dos últimos cinco jogos disputados na estrada.

Roberto Firmino vive uma fase mágica com a camisa do Liverpool e após ser decisivo na partida contra o Tottenham e marcar o gol da vitória, o brasileiro voltou a brilhar diante do Crystal Palace, neste sábado. Na vitória por 7 a 0 dos Reds, o brasileiro anotou dois gols, destacou seu momento e a força do grupo para vencer os jogos.

” Estou vivendo um momento muito especial, muito feliz por tudo que aconteceu nessa semana. Foram dois grandes jogos da equipe, contra adversários qualificados, e conseguimos sair com as vitórias. O jogo contra o Tottenham valia a liderança e o Crystal Palace vinha de três jogos sem perder, então eram duelos complicados. Graças a Deus pude ajudar meus companheiros com gols, assistência, mas o mais importante de tudo são os resultados positivos da equipe, o nosso jogo coletivo que está funcionando muito bem. Temos agora uma semana até o próximo jogo e vamos trabalhar para seguir trilhando um caminho vitorioso” afirmou.

