Dólar fecha em leve alta em meio a cautela, cotada a R$5,08

O dólar fechou em leve alta nesta sexta-feira (18), refletindo a cautela dos investidores em meio a tensões entre Estados Unidos e China e com os investidores de olho na cena política doméstica. A moeda norte-americana subiu 0,08%, cotada a R$ 5,0818.

Na semana, o dólar avançou 0,74%. Na parcial do mês, acumula queda de 4,95%. No ano, ainda registra alta de 26,73%.

O Banco Central realizou nesta sexta-feira leilão de venda de até US$ 2 bilhões em linhas de moeda estrangeira, em operação conjugada com compra futura desses recursos. Além disso, a autarquia fez leilão de swap tradicional de até 16 mil contratos com vencimento em maio e setembro de 2021, destacou a Reuters.

(Com informações: Reuters)