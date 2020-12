Autor de furtos e tentativa de estupro é preso em Bonito

A Polícia Militar prendeu na quinta-feira (17), um homem com a identidade não relevada, foi denunciado por praticar furtos numa imobiliária e molestar uma criança em Bonito. Os objetos levados da imobiliária foram encontrados numa mochila abandonada, entre eles um drone.

Segundo o registro policial, a guarnição recebeu a denuncia que uma imobiliária havia sido arrombada e furtada durante a madrugada. Na mesma manhã outra vítima ligou no 190 reclamando de ter sua casa invadida e de sua filha de 9 anos ter sido molestada por um rapaz quando a mãe estava ausente.

A mãe da menina se ausentou por um momento da residência e quando retornou soube dos fatos através da filha de apenas nove anos. A criança disse que teve seu short abaixado pelo rapaz, além da mãe ter notado também a falta de 20 reais do caixa de sua loja fixada na casa.

Em seguida, a Polícia Militar abordou um rapaz com as mesmas vestes e características informada pela vítima pela região. O autor ainda quis fugir da abordagem, mas assumiu ter sido ele o autor dos dois furtos acontecidos na cidade, as diligências junto a Polícia Civil continuaram, a menina de 9 anos reconheceu por foto o autor.