The Best: Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo

O atacante polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Em cerimônia virtual, que aconteceu na sede entidade máxima do esporte, em Zurique, na Suíça, por conta da Covid-19, o jogador do Bayern de Munique ganhou o prêmio.

Esta foi a primeira vez que o atleta de 32 anos foi eleito o melhor jogador do planeta. Na última temporada, Lewandowski conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha com o Bayern de Munique, sendo o artilheiro de todas as competições. Ao todo, o camisa 9 marcou 55 gols em 47 jogos.

Puskás

Na mesma tarde, no ‘The Best Fifa Awards’, o sul-coreano Heung-Min Son desbancou Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, e Luis Suárez, na época jogador do Barcelona, e venceu a eleição popular de gol mais bonito da temporada 2019/2020.

(Com informações: Lance!)