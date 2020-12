Rede privada terá vacinas só depois que SUS for atendido

“Sim [rede privada poderá comprar], autorizado por nós, a partir do momento em que a gente já tenha cumprido o que a gente precisa receber. Claro que precisa comprar também no privado, mas com prioridade para o SUS, com prioridade para o nosso programa nacional, que é para todos”, afirmou o ministro em sessão de debates no Senado Federal.

Pazuello reafirmou que haverá um plano unificado de vacinação no país. Será um só plano para Estados e municípios, que receberão as vacinas simultaneamente. O volume que cada um receberá será proporcional ao tamanho da população nos grupos prioritários para a vacinação.

“É um plano só para um país só. Não haverá separação de Estado nem município, nem por classe de nada. Todos os brasileiros serão vacinados igualitariamente e todos os Estados receberão dentro da proporção dos grupos a vacina simultaneamente para que haja a vacinação grátis para todos os brasileiros”, declarou.

(Com informações: Poder 360)