Bruno Henrique é absolvido no STJD e se livra de suspensão

Bruno Henrique corria o risco de ser punido pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD por conta de um lance na partida entre Flamengo e Goiás, em 13 de outubro, pelo Brasileiro. Mas foi absolvido. O atacante rubro-negro havia sido enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (praticar jogada violenta) e podia sofrer punição de um a seis jogos de suspensão.

Na ocasião, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão, em que o Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã, Bruno Henrique acertara o rosto do volante Breno, que acabou sofrendo uma fratura no nariz após o choque.