Nível do rio Paraguai continua abaixo do limite mínimo

Dados da Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), apontam que o nível do rio Paraguai continua abaixo do limite mínimo. A régua, localizada em Porto Esperança, próximo a Corumbá, revela que o nível está 58 centímetros abaixo do indicado. Em outros dois pontos, em Porto Murtinho e Ladário, a situação também é preocupante.

De acordo com informações da Semagro, a ausência de chuvas na região pantaneira é o principal motivo para a diminuição do nível do rio. Estatísticas elaboradas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), mostram que entre os dias 1º de outubro até 12 de novembro choveu o equivalente a 207,1 milímetros na região. A média normal esperada seria de 400 milímetros.

Os resultados obtidos, comparados aos dois últimos anos, indicam que o trimestre de outubro a dezembro de 2020 é o pior em quantidade de chuvas. O secretário da Semagro, Jaime Verruck, comenta que os índices são preocupantes para o próximo ano.

“Os indicadores são muito claros, o nível do rio Paraguai é preocupante devido ao baixo nível de chuvas tanto na região do Pantanal e, sobretudo, na cabeceira do rio. Começamos o ano de 2021 muito preocupados e sabendo que vamos ter uma situação de seca e de crise hídrica”, afirmou.

