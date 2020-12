Luciano tem estiramento detectado e desfalca São Paulo

O São Paulo terá um desfalque importante contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi. O atacante Luciano teve detectado um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda. O camisa onze está em recuperação no REFFIS do clube e ainda não há um prazo certo para o seu retorno a equipe.

Luciano se machucou aos 43 minutos da primeira etapa no clássico contra o Corinthians. Em arrancada, o jogador sentiu a fisgada e pediu atendimento médico. Tentou voltar, mas pediu a substituição logo em seguida. Em seu lugar, Pablo entrou e deve ser o seu substituto diante do Galo. Mesmo com a derrota, o São Paulo permanece na liderança do Brasileirão, com 50 pontos. A vantagem para o vice-líder Atlético-MG, porém, caiu para quatro pontos.