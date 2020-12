Importações do agro crescem 16,5% frente a novembro de 2019

Em comparação ao crescimento da agropecuária no mês de novembro de 2019, este ano houve alta de 16,5%, registrando crescimento de 11,2% nas importações pela indústria de transformação em novembro. Os dados são do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Conforme o levantamento, na agropecuária, os produtos com crescimento nas importações acima de dois dígitos foram milho, carne bovina in natura, fumo em folhas e soja em grão. Outros destaques foram o óleo de soja, arroz, couro e farelo de soja, todos classificados como indústria de transformação.

“A escolha desses produtos está associada ao debate analisado pela Sondagem da Indústria elaborada pelo Ibre/FGV sobre declarações de representantes dos setores sobre a falta de insumos no mercado doméstico e no mercado internacional. A pressão sobre a demanda poderia traduzir-se em pressões inflacionárias”, ressaltou a FGV, em nota oficial. A desvalorização do câmbio efetivo foi de 30% entre novembro de 2019 e 2020, ressaltou o documento.

A FGV lembra que a pandemia provocou interrupções nas cadeias de produção e elevação nos custos de transportes, fenômenos que trazem pressões inflacionárias. “No entanto, para que essa pressão leve a aumentos sustentados da taxa de inflação dependerá da retomada da demanda doméstica, algo que ainda não é consensual entre os analistas de conjuntura que venha a ocorrer”, completou a nota do Ibre/FGV.

(Com informações: Canal Rural)

