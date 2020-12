Bonito e Três Lagoas voltam a fazer parte da malha aérea

Bonito e Três Lagoas voltam a ter voos comerciais. A cidade de Bonito, um dos destinos mais procurados por turistas em Mato Grosso do Sul, restabeleceu as operações no início da semana recebe voos da companhia aérea Azul.

A retomada no domingo (12) marca a nova fase do aeroporto local, que mudou de classificação e possibilitou que o local receba aeronaves maiores. Inclusive, outras companhias aéreas aguardam a conclusão das obras e novos equipamentos no aeroporto local, em execução pelo Governo do Estado, para conectar o destino ao mundo.

O município de Três Lagoas terá ligações direta com o aeroporto de Viracopos, em Campinas, principal centro de conexões da Azul. A companhia promete voos diários, com exceção de quinta-feira, já a partir de fevereiro mas as passagens já podem ser compradas.

(Com informações: Fecomércio)