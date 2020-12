Testou positivo para COVID-19? Saiba como fazer o isolamento domiciliar

Devido ao crescimento de casos do novo coronavírus no Estado, é preciso relembrar alguns cuidados necessários no dia a dia para evitar ainda mais a possibilidade de contágio, principalmente quando exige a convivência com uma pessoa já infectada. Nessa hora surgem muitas dúvidas sobre o que fazer para se proteger.

As orientações para quem testou positivo para o vírus é que a pessoa fique em um cômodo com banheiro, isolada dos demais da casa, mas sabemos que nem sempre isso é possível, seja pelo tamanho da casa, quantidade de cômodos e por diversos outros fatores.

Com isso, a Unimed Campo Grande reforçou algumas orientações durante o isolamento domiciliar, entre elas estão o uso da máscara de proteção pelo maior tempo possível, especialmente se precisar cruzar com os demais moradores ou compartilhar algum cômodo da casa. As pessoas não infectadas também devem usá-las para aumentar a proteção. O correto é manter distância de pelo menos 1,5 metro dos demais.

Os cômodos utilizados pela pessoa infectada devem ser limpos com frequência, de preferência por ela mesma. As janelas devem ficar abertas para circulação de ar o maior tempo possível.

A higienização de locais como torneiras, interruptores deve ser feita a todo momento e talheres, pratos, copos e outros objetos de uso pessoal não devem ser compartilhados com demais membros da casa.

O lixo da pessoa infectada deve ser descartado separadamente em um saco plástico, lacrado e, de preferência, que seja identificado como material infectado.

Vale ressaltar a importância de utilizar produtos adequados na hora de fazer a limpeza da casa e dos objetos, como água sanitária, desinfetante, álcool 70 %, sabão em barra ou líquido, além de não esquecer de higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70% com frequência.

Dayane Medina (com assessoria)