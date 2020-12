Dólar sofre imprevistos e vai para R$ 5,12

O dólar comercial fechou em firme alta nesta segunda-feira, em um movimento de correção que foi intensificado por preocupações com a situação fiscal. Depois de tocar R$ 5,01 logo pela manhã, a moeda abandonou a baixa e passou a subir.

O avanço ganhou mais força com o temor dos investidores sobre a pressão em Brasília pela extensão do auxílio emergencial – algo que colocaria as contas públicas em uma situação ainda mais delicada. Com isso, a divisa americana encerrou com avanço de 1,55%, aos R$ 5,1228.

(Com informações: Valor Econômico)