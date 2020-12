Coronavírus já chegou a todos os municípios do Brasil

O Brasil registra oficialmente casos de coronavírus em todos os 5.570 municípios do país. Até então, o município de Cedro do Abaeté, em Minas Gerais era o único que não tinha caso da doença, porém nesta terça-feira (14) a cidade confirmou 2 casos de infecção pelo vírus.

Cedro do Abaeté tem 1.200 habitantes e fica no centro de Minas Gerais. Em novembro, o secretário de Governo da prefeitura, Carlos Rodrigues Pinto, disse que a falta de aglomeração e ausência de transporte público eram 2 fatores que ajudaram no combate à pandemia, além do distanciamento social e de hábitos de higiene pessoal.

Sendo assim, ao todo, o Brasil tem 6,9 milhões de casos de covid-19 e 181.402 mortes. Houve 21.825 casos registrados de sábado (12) para domingo (13).

O Distrito Federal e mais 18 Estados apresentaram tendência de alta na média móvel de mortes, que calcula a média de mortes dos últimos 7 dias.

Apenas o Nordeste apresentou estabilidade (-4%). As demais regiões apresentaram mais de 20% de aceleração.

O Brasil segue como o 3º país com mais casos da doença e o 2º com maior número absoluto de mortes.

(Com informações: Poder360)

