Comissão do Pantanal emite relatório final e senadores acreditam na eficácia

Documento elaborado será encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro

O relatório final da Comissão Temporária Externa para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no Bioma Pantanal (CTEPantanal) foi emitido na semana passada. Os senadores federais de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso acreditam na eficácia das ações implementadas no documento. A CTEPantanal foi composta pelo presidente, senador Wellington Fagundes (PL-MT), e teve como relator o senador sul-mato- -grossense Nelson Trad Filho (PSD).

As senadoras Simone Tebet e Soraya Thronicke também permaneceram nas relatorias. Simone Tebet destacou os 90 dias de trabalhos intensos e disse que ficou comovida ao fazer a visita na área devastada. A parlamentar ficou satisfeita com a conclusão do relatório e com as indicações ao presidente Jair Bolsonaro.

“No relatório, aprovado pela comissão, há uma série de recomendações ao Presidente da República, como a criação de um Conselho do Pantanal, semelhante ao Conselho da Amazônia Legal; a implantação da Brigada de Incêndio Permanente; a garantia de crédito e a criação do selo para serviços e produtos pantaneiros, entre outras sugestões. Certo é que o Brasil e o mundo não deixarão de ficar atentos ao que ocorre na maior planície alagável do Planeta. Não vamos permitir que novas tragédias de tamanha dimensão se repitam”, disse a senadora Simone Tebet.

