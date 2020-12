Com lotação para 40 pessoas, City Tour percorre a Rota da Esperança 2020

O Natal da Esperança 2020 começou, oficialmente, ontem (13), quando foram acesas as luzes natalinas na Cidade do Natal. Neste ano, por conta da pandemia, Campo Grande não terá a famosa cidade brilhante nos altos da Avenida Afonso Pena, mas terá outras atrações por onde o City Tour vai percorrer a partir das 18h de hoje.

De forma gratuita, o ponto de embarque será em frente à Cidade do Natal. Com lotação máxima de 40 pessoas, o City Tour terá duas voltas com saída do local às 18h e 20h. Os interessados em dar o passeio pelos pontos enfeitados devem chegar com antecedência utilizando sempre a máscara de proteção, e mantendo distanciamento entre os assentos.

Ainda será feita a aferição de temperatura de todos e menores de 14 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

O City Tour estará em funcionamento até o dia 30 de dezembro, sendo que no dia 24 ele opera apenas com uma saída às 18 horas. Apenas no dia do Natal (25) é que o City Tour não irá operar.

No percurso a população confere o Auto de Natal, um verdadeiro presépio vivo. Idealizado pela primeira-dama, Tatiana Trad, em quatro pontos da avenida Afonso Pena, atores encenam momentos que remetem o nascimento de Cristo.

Ainda compondo as atrações que ocorrem durante o percurso, os bonecos de personagens infantis estarão dispostos na 14 de Julho para fotos com a população. Uma banda animará quem passar pela via com músicas natalinas.

A Rota da Esperança conta com uma parada na região da Esplanada Ferroviária para que os passageiros possam conferir a Feira Natalina de Artesanatos, que estará aberta ao público até o dia 23 de dezembro entre 15h e 20h com shows todos os dias a partir das 19h, além dos eventos culturais alusivos aos 95 anos da Feira Central, ambos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Dayane Medina (com assessoria)