Capital: Vereadores votam até quinta-feira orçamento 2021

Nesta terça-feira (15), os vereadores de Campo Grande votam o Projeto de Lei nº 36/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021, a Lei Orçamentária Anual (LOA). A proposta é do Executivo e a previsão orçamentária é de R$ 4,651 bilhões para o próximo ano, aumento de 8,08% em relação à previsão feita na LOA anterior, para este ano, que era de R$ 4,303 bilhões.

O relatório final com as emendas aprovadas será entregue à Mesa Diretora nesta segunda-feira (14), segundo o presidente da Casa, vereador João Rocha (PSDB). A votação será em dois turnos: a primeira discussão ocorre na terça-feira e a segunda na quinta-feira (17). “Vamos iniciar a votação nesta terça-feira e pautar também na sessão da quinta- -feira.

Já que a última sessão do ano ocorre em 22 de dezembro e precisamos agilizar essa parte”, disse Rocha. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, vereador Eduardo Romero (Rede), que é relator do projeto disse que os vereadores apresentaram 567 emendas. As emendas passam por análise técnica e financeira, levando em conta também a previsão orçamentária.

