Campo Grande atualiza medidas contra Covid19

A Prefeitura de Campo Grande está atualizando as medidas de biossegurança para o enfrentamento ao coronavírus. A decisão foi tomada, nesta segunda-feira (14), pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e embasada em dados apresentados na reunião.

A partir de hoje, passa a valer o Passe do idoso, que será liberado das h às 16h, a pedido do Ministério Público e Defensoria Pública. Já o toque de recolher segue mantido, das 22 às 5 horas.

Além disso, festas e shows estão proibidos, independentemente de horários e lotação de pessoas. A não ser casamentos, aniversários e eventos corporativos, que poderão ser realizados desde que tenha somente 40% de ocupação e limite máximo de 80%;

Lembrando que os estabelecimentos e atividades econômicas cujo funcionamento não esteja vedado, devem observar as regras de biossegurança estabelecidas em Decretos e Resoluções específicas.

A sessão que aconteceu no Gabinete do Prefeito contou com a participação do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.