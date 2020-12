Bataguassu inaugura novas unidades da Polícia Civil

O município de Bataguassu recebeu nesta segunda-feira (14) duas unidades da Polícia Civil e da Perícia Criminal. As obras, entregues pelo governo do Estado e a Prefeitura, custaram R$3 milhões em recursos.

As unidades de 2.000 m² foram construídas na Rua Padre Anchieta, no Jardim São Francisco. A estrutura abriga a Delegacia Regional da Polícia Civil, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), a 1ª Delegacia de Polícia Civil e a Unidade Regional de Perícias.

A DRP contará com sala do Delegado Regional, cartório e cartório central, sala para o Setor de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Investigações, além de recepção, banheiros, copa e alojamento para os policiais. A DAM conta com sala de boletim de ocorrência, sala de assistente social, sala para delegada, sala de investigação, sala de reconhecimento, cartório central e duas celas. Juntos, os dois prédios totalizam 546 m² de área construída e somam R$ 745.672,95 em investimentos.

Veja Mais:

Neymar e Barça nunca mais foram os mesmos desde a separação em 2017