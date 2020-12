Agropecuária sul-mato-grossense mantém alta nas exportações 

O Valor Bruto da Produção (VBP), mesmo em um ano marcado pela pandemia da Covid-19, deve apresentar aumento de 25% na agropecuária sul-mato-grossense, saltando de R$ 40 bilhões registrados em 2019 para R$ 51 bilhões em 2020. De acordo com análise prévia do Departamento Técnico do Sistema Famasul, outro destaque no período foram as exportações do complexo sucroenergético, com crescimento de 353% no volume.

De acordo com o balanço, a agricultura vem puxando a alta do VBP no período, chegando a 37,69% – crescimento de R$ 25,10 bilhões para R$ 34,57 bilhões.

Já nas exportações, o complexo sucroenergético lidera com aumento de 330% na receita – salto de U$ 67 milhões para U$ 289 milhões – e de 353% no volume – de 238 mil toneladas para 1 milhão de toneladas em 2020. Carne, soja e produtos florestais também puxaram os principais aumentos das exportações.

Novamente, a China se concretiza como o principal destino dos produtos sul-mato-grossenses, apresentando 49% na participação de receita. Em um ano, esse aumento foi de 28,9%.

“Tivemos um ano desafiador em 2020, entretanto, com uma dinâmica engrandecedora no setor. Mato Grosso do Sul é um estado de vocação agropecuária, vem conquistando novos mercados, entregando produtos de qualidade, com uma produção sustentável, tecnificada, e desponta como um dos líderes mundiais no abastecimento de alimentos. Podemos afirmar que encerramos o período com grandes aprendizados e conhecimento técnico para superar as dificuldades e aproveitar as grandes oportunidades que ainda estão por vir”, enfatiza José Pádua, gerente técnico do Sistema Famasul.

Dessa forma o Estado segue sendo destaque na produção e exportação das principais cadeias do agro brasileiro. É o 2º no ranking nacional em produção e 5º em exportação de carne bovina; é o 5º maior produtor e 6º em exportação de soja em grãos. Ocupa a 4ª posição como produtor e 3º como exportador de milho. Também figura como o 2º maior produtor e exportador de produtos florestais; o 4º em produção e 6º em exportação de cana-de-açúcar; 7º em produção e o 6º em exportação de carne suína, e o 8º em produção e 5º em exportação da carne de frango.

(Com informações: Famasul)

