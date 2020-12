Toque de recolher em todo o estado começa nesta segunda-feira

Com o aumento expressivo dos casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, inicia nesta segunda-feira o toque de recolher em todo o Estado. A restrição vale para o período das 22h às 5h, o prazo de vigência é de 15 dias e poderá prorrogado.

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, aprovou a decisão do governador Reinaldo Azambuja. “Eu entendo que o governador assumiu a responsabilidade diante do aumento dos casos e considerando principalmente a ocupação dos leitos. Percebemos um afrouxamento por parte da população. Houve uma responsabilidade das eleições nesse aumento de casos, a Assomasul já havia antecipado isso, mas foi uma decisão nacional de manter o pleito.”, disse Caravina.

Ele ressaltou que é a fiscalização, as orientações do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) e as medidas do poder público são importantes para conter o avanço da pandemia e devem ser seguidas pelos prefeitos, mas que mais importante ainda é a conscientização da população. As pessoas devem evitar aglomerações, manter o uso máscaras de proteção e reforçar os hábitos de higiene.

Assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário Geraldo Resende (Saúde), o Decreto nº 15.559 libera a circulação de pessoas no horário entre 22h e 5h apenas para os serviços essenciais, em razão de trabalho, como dos serviços de delivery, emergência médica ou urgência inadiável.

(Com informações: Portal MS)