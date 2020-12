Criança é vítima de bala perdida na Capital

Na tarde de ontem (12) um menino, que não teve a idade revelada, teve uma das mãos atingidas por bala perdida no bairro Guanandi, em Campo Grande. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Conforme boletim de ocorrência, a irmã da criança alegou que ele estava na casa de um amigo no momento do ocorrido. Segundo relato do menino, no momento do disparo ele não ouviu o barulho, apenas sentiu formigamento e forte dores na mão direita, por isso acredita-se no fato de ser bala perdida.

A criança foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon. No entanto, a polícia afirma ainda não ter um suspeito identificado.